Стали известны первые имена лайнапа фестиваля Faces&Laces

Интерактивный выставочный проект пройдет 18 и 19 августа в Парке Горького. В этом году ценителей уличной культуры ждет множество нововведений. Сейчас уже известны первые имена артистов фестиваля. Ими стали D O P E C L V B, ЛАУД и Mnogoznaal.Faces&Laces — проект, посвященный актуальной уличной моде и спорту, субкультурам, кастом-культуре, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству в России. Выставочный проект ежегодно собирает лучших локальных представителей в сегменте уличной одежды, профильной индустрии и субкультурных тенденций.