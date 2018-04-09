Стоимость российских компаний за день снизилась на 820 млрд рублей

Акции крупнейших российских компаний заметно упали на торгах Московской биржи. За первый после выходных торговый день общая капитализация российского фондового рынка снизилась с 9,835 трлн до 9,015 трлн рублей, то есть на 820 млрд.

Торги проходили на фоне введения санкций США против российских миллиардеров и их активов.

Лидерами падения, как пишет РБК, стали акции «Русала» (снижение на19%), «Мечела» (19%), золотодобывающей компании «Полюс» (16%), Сбербанка (17%) и «Норникеля» (14,5%).

На биржевой обвал отреагировал и рубль — курс евро сегодня доходил до 75 рублей (рост на 3,5 рубля), доллар торговался выше 60 рублей (подорожав примерно на 2 рубля).