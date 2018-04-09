Sulzer выкупит пакет своих акций у «Реновы»

Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer 8 апреля заключила договор о выкупе около 15% акций у «Реновы» Виктора Вексельберга, что снизит долю компании российского миллиардера до менее чем 50% и лишит ее безусловного контрольного пакета акций. Как сказано в пресс-релизе компании, средства от покупателя «Ренова» получит только после гарантий защиты от санкций.

Причиной сделки стало стремление «cвести к минимуму препятствия в бизнесе Sulzer». До ее заключения доля российской компании составляла 63,42, после нее – 48,83%.

«Sulzer находится в тесном контакте с властями и полагает, что эта сделка прекратит всякую озабоченность и послужит независимости Sulzer от группы "Ренова"», — сказано в пресс-релизе.

Если российская компания сможет предоставить подтверждение того, что совершенная сделка не приведет к введению санкций в отношении Sulzer, передача акций состоится 9-13 апреля, и средства поступят на счет покупателя.