Сына Шона Пенна и Робин Райт арестовали

Сын голливудского актера Шона Пенна и звезды телесериала «Карточный домик» Робин Райт арестован за хранение наркотиков.



Хоппер, вор время поездки со своей девушкой Умой фон Витткамп, нарушил правила вождения, из-за чего того попросили остановиться стражи порядка. Как законопослушный гражданин тот остановил машину, но поведение и внешний вид выдали сына знаменитых актеров. Полицейским показалось, что водитель и его пассажирка находятся под воздействием наркотических веществ, что и оказалось правдой. Как сообщила газета The New York Daily News, во время обыска в машине были найдены 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма галлюциногенных грибов. Подруга Хоппера также была задержана.



В прошлом году Хоппер утверждал, что наркотическую зависимость поборол. На пристрастие к наркотическим веществам повлиял тяжелый развод его родителей, после которого тот и начал употребление. Он связался с плохой компанией, которая также повлияла на пагубную любовь к запрещенным веществам.

Напомним, что молодые годы самого Шона Пенна тоже не были безоблачными. Актер вел разгульный образ жизни, где было место, как алкоголю, так и более серьезным расслабляющим веществам. Учитывая это, не удивительно, что сын Пенна пошел по следам отца и также пристрастился к запрещенным препаратам. Раннее в беседе с журналистами издания ES 23-летний парень рассказал о свое метамфетаминовой зависимости.

Сын Пенна и Робин Райт признался, что на него во много повлияло то окружение, в котором он находился. Своих приятелей он назвал «дурной компанией», а себя «уличным хулиганом»: «Я был ужасен. Меня постоянно ловили на употреблении. И родители, и полиция. Я употреблял разные наркотики, но главным стал метамфетамин».

Помочь сыну не закончить свою жизнь в помойной яме взялся Шон, который пытался воздействовать на Хоппера ультиматумами: «»Однажды я очнулся в больнице, и мой отец спросил: «Рехаб или скамейка?» Я ответил: «Предпочту кровать». Господи, спасибо, что я от этого ушел! Это было худшее время в моей жизни. Оказаться в точке, когда уже не справляешься сам, — вовсе не забавно».

Кроме Хоппера у Пенна и Райт есть дочь Дилан. Актеры были женаты с 1996-го по 2010 годы.