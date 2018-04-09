Террористы ИГИЛ попытались перейти в наступление на фоне атаки на базу ВВС Сирии

Террористы ИГИЛ осуществили попытку атаки в двух районах сирийской провинции Хомс на фоне ракетного удара по базе ВВС Сирии Т-4 на востоке этой же провинции.

Как сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на свои источники, «после атаки авиабазы „Тийфор“ (Т-4) были зафиксированы попытки ИГИЛ* продвинуться в направлении расположенных в пустыне (двух) районов».

Напомним, ранее это же СМИ сообщало, что ракеты, атаковавшие авиабазу Т-4, пролетели через воздушное пространство Ливана.

* запрещенная в РФ террористическая группировка