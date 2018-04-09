Торги акциями En+ Дерипаски приостановлены на Лондонской бирже

Лондонская фондовая биржа приостановила торги депозитарными расписками на акции компании En+ россиянина Олега Дерипаски. Это произошло в начале торгов из-за резкого падения стоимости ценных бумаг (почти на 25%).

Ранее сегодня стоимость акций другой компании Дерипаски — UC Rusal упала на бирже в Гонконге более чем на 50%.

Активы бизнесмена дешевеют после сообщения «Русала» о возможности технического дефолта в отношении «определенных кредитных обязательств» группы компаний.

Дефолт прогнозируется после введения санкций со стороны США, затронувших как Дерипаску, так и его компании.

В 2017 году «Русал» продал в США алюминия на 1,4 млрд долларов, что составило 10% выручки компании.