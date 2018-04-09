Трамп: "Путин заплатит за это"

Администрация Белого дома обещала жесткую реакцию на якобы проведение химических атак в сирийской Гуте. Дональд Трамп выступил с заявлением.

С его слов, реакция Вашингтона последует через 24 – 48 часов. Он заявил, что США выяснят, кто это сделал: Сирия, Иран, Россия, или все они вместе взятые.

Трамп предположил: «Может это Путин».

Президент США обещал, что реакция будет жесткой вне зависимости от того, кто организовал химическую атаку на мирное население.

И если это он [Путин], это будет очень, очень жестко. Все заплатят за это, он заплатит, все заплатят, - цитата.

Трамп о «наказании за химатаку в Сирии»: Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов. Если это сделали Россия, Сирия или Иран, если это все они вместе, мы это выясним. Может, это Путин. И если это он, это будет очень, очень жестко. Все заплатят за это, он заплатит, все заплатят pic.twitter.com/vCLdzfgyhb

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 апреля 2018 г.