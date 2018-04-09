Трамп рассказал о планах встретиться с Ким Чен Ыном в мае-июне

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в мае — начале июня. Об этом Трамп сообщил перед заседанием кабинета министров, передает AFP.

В марте Трамп принял приглашение Ким Чен Ына о встрече, тогда планировалось, что она пройдет в апреле-мае.

«Я думаю, что обе стороны подойдут к встрече с большим уважением и надеюсь, мы сможем заключить сделку о денуклеаризации КНДР», — сообщил сегодня Трамп.

Он выразил надежду, что благодаря переговорам отношения между двумя странами «будут сильно отличаться от того, что было на протяжении многих-многих лет».