Травля и убийства – причины бегства евреев из Европы

Пока власти европейских стран будут закрывать глаза на истинные причины антисемитизма и заявлять, что в его росте виноваты, прежде всего, "правые экстремисты", эту проблему не решить, и евреи будут продолжать бежать из Европы, чтобы спасти свои жизни, а потом побегут и другие.

Зверское убийство в Париже на прошлой неделе избежавшей Холокоста 85-летней французской еврейки Мирей Кнолль, скончавшейся от 11 ножевых ран, как и похожая смерть в столице Франции год назад 65-летней Сары Халими, которую выбросил из окна сосед-мусульманин, всколыхнули полемику о взрыве антисемитизма в Западной Европе. Еще недавно казалось, что после ужасов Второй мировой войны преследования и убийства евреев в Европе совершенно невозможны. Однако очень быстро всё изменилось и невозможное стало возможным. И европейские евреи – даже в Германии - обнаружили, что оказались в ситуации, очень похожей на ту, которую переживало немецкое еврейство в первые годы нацизма.

Однако честного ответа на вопрос, как такое стало возможно, почему десятки тысяч евреев уже бежали, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей, из Европы в другие страны, пока услышать непросто. Задающие тон в общественной жизни большинства европейских стран либералы и левые, с которыми солидарно руководство еврейских организаций, считают главным виновником этого, несмотря на отсутствие доказательств, правые и национал-консервативные силы, которых выдают за духовных преемников фашистов и нацистов. И лишь потом, как о второстепенном факторе, речь заходит о миллионах обосновавшихся в различных странах ЕС "всерьез и надолго" мусульманских мигрантах, которые принесли с собой из исламского мира ненависть к евреям, культивируемую и на государственном, и на семейном уровнях.

Мирей Кнолль хоронила вся Франция, включая президента республики Эмманюэля Макрона, в том числе и образцово-показательные единоверцы зарезавших её с воплями "Аллах Акбар" убийц, об этнической и религиозной принадлежности которых было непросто получить сведения из французских и европейских газет. "Политкорректность" не позволяла. Увы, это означает, что подобное может повториться. С любой еврейкой или евреем в Европе, любыми француженками и французами, немцами, голландцами, англичанами, шведами и прочими. И сегодня, и завтра, и послезавтра.

Потому что, если продолжать клеймить в качестве виновников антисемитизма "правых экстремистов", эту проблему в нынешних условиях просто невозможно будет решить. Поскольку удар наносится, прежде всего, по тем, кто объективно выступает главным союзником и даже защитником европейских евреев, как и собственных национальных и культурных традиций, осознает ущербность мультикультурализма, опасность агрессивного и политизированного ислама.

Полмиллиона французских евреев уже доведены до крайности. Их избивают на улицах. Над их детьми издеваются в переполненных обнаглевшими выходцами из мигрантских семей государственных школах. Это все чаще вынуждает еврейских родителей устраивать своих детей в католические школы, где пока нет или практически нет мусульман. Не желая выносить всего этого, несколько десятков тысяч французских евреев перебрались в Израиль. По данным французского представительства Еврейского агентства (Сохнут), в 2014-2016 годах из Франции бежали в Израиль 20 тысяч человек. Согласно данным МВД Франции, случаев насилия в отношении евреев в 2017 году зафиксировано на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

И то же в Германии

Аналогичная картина в Германии и других западноевропейских странах, на богатства которых слетелись "беженцы" со всего мира.

В Берлине и других крупных немецких городах в государственных школах мусульманские ученики, которых уже нередко больше половины, а то и 90%, поверх разделяющих их самих национальных барьеров третируют коренных немцев и особенно – евреев.

Хорошо известен случай, который произошел с сыном главы немецкого отделения правозащитной организации "Хьюман райтс вотч" Венцеля Михальски. Вот что рассказал "Немецкой волне" (DW) об этом сам правозащитник:

«В школе его били и обзывали евреем. Кульминацией стала псевдоказнь - после этого мы забрали его из школы».

Этот еврейский мальчик учился в школе, которая входила в объединение "Школа против расизма".

Между тем, немецкие учителя, которые сами страдают от агрессии мусульманских учеников, всё чаще советуют родителям пострадавших не поднимать шума, а немусульманским ученикам – попытаться подстроиться к своим гонителям, вплоть по предложений ученицам облачаться в мусульманские головные уборы. В школьном чате учеников одной из берлинских школ в мессенджере WhatsApp выкладывалась видеозапись, на которой террористы запрещенной в России ИГИЛ обезглавливали заложника. Директор школы подтвердил эту информацию.

Официально таких случаев фиксируется немного – "политкорректность" не позволяет, но на самом деле их масса, просто о них боятся рассказывать. Особенно тяжелая ситуация в Берлине, где большая часть молодежи – мусульмане. Однако, по словам президента Немецкого объединения учителей Хайнца-Петера Майдингера, которого цитирует DW, случаи преследования и моббинга на антисемитской почве в последние несколько лет зафиксированы во многих школах - от Франкфурта-на-Майне до Гамбурга, от городов Рурского бассейна в земле Северный Рейн - Вестфалия до южных Штутгарта и Мюнхена.

Антисемитизм не только существует в стенах школ. При любом обострении ситуации на Ближнем Востоке на немецкие улицы выплескиваются антиизраильские демонстрации, участники которых не делают различий между израильтянами и евреями и не являются адептами "политкорректности". Среди лозунгов бывают такие: "Евреев – в печи", "Евреи – вы звери", "Еврей, еврей, трусливая свинья – выходи сражаться один на один". И им это пока сходит с рук – хотя немца больно наказали бы даже за самое безобидное ругательство в отношении еврея.

Все как во Франции, где аналогичные акции проходят под лозунгами: "Смерть евреям!" "Гитлер был прав", "Перережем еврейские горла", и где они нередко сопровождаются погромами магазинов в еврейских кварталах. Впрочем, и в немецком Вуппертале, малой родине Фридриха Энгельса, где на улицах однажды появились шариатские патрули, тоже попытались в такой ситуации поджечь синагогу. Евреев, осмеливающихся появляться на улицах немецких и особенно французских городов в иудейском облачении, можно считать героями.

Согласно опросу Агентства Евросоюза по фундаментальным правам, почти половина евреев в Швеции боятся выходить на улицу в кипах, во Франции - 40%, в Европе в целом – 22%. При этом 75% респондентов ощущают увеличение угрозы для евреев в странах ЕС. Исследователи констатируют:

«уровень антисемитизма в государствах Евросоюза за последние пять лет значительно вырос».

В этом несложно убедиться, даже не приезжая в Европу. Социальные сети бурлят ненавистью к евреям. Председатель Центрального совета евреев Германии (ЦСЕГ) Дитер Грауман признает, что еще никогда не получал такого количества писем, в которых немецкие евреи задают один и тот же вопрос: "Можем ли мы оставаться здесь или настало время паковать чемоданы и бежать из Германии?"

Кто в этом виноват?

А дальше начинается самое интересное. Когда немецкие мейнстримные СМИ, политики и общественные деятели – и то же самое примерно происходит во Франции – анализируют положение дел с антисемитизмом, они сплошь и рядом заявляют, что главные виновники этого - "правые экстремисты", "а также" мигранты. Хотя все прекрасно знают, что это не так, что это на 99% вина именно мигрантов.

Примером такого подхода является комментарий в DW немецкого юриста и публициста Мишеля Фридмана, помещенный, правда, с припиской, что он может выражать личное мнение автора, кстати, немецкого еврея.

«Неужели никто не замечает, как далеко мы уже зашли по пути, на который зареклись больше никогда не вставать? Европейский антисемитизм, ненависть к евреям в Европе - они вокруг нас! Примеров более чем достаточно: зверское убийство в Париже пережившей Холокост женщины только за то, что она исповедовала иудаизм. В Великобритании в рядах Лейбористской партии - целый ряд скандалов из-за антисемитских высказываний, а председатель партии ничего с этим не делает. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан на всю страну разжигает ненависть к еврею Джорджу Соросу, которого обвиняет в заговоре против венгерских властей. В Польше власть пытается выставить жителей невинными агнцами, которые никогда ничего общего не имели с антисемитизмом - ни до, ни во время, ни после Холокоста. В Австрии крайне правые творят беспредел в правительстве, а канцлер Курц оправдывает их в глазах общества, чтобы только обеспечить себе власть. По всей видимости, антисемитизм снова легитимен и даже официально легализован посредством выборов», - пишет Фридман.

И добавляет, что Германия также находится в этом списке:

«Здесь уже не одно десятилетие приходится защищать еврейские школы, детские сады и культурные центры от старых и новых нацистов. Политики из АдГ… называют мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора" и хотят переписать культуру памяти. И эта АдГ со своими расистскими и антисемитскими лозунгами, которые невозможно не слышать, впервые прошла в бундестаг».

А еще в Германии – какой ужас – рассказывают анекдоты про евреев:

«И какими бы несмешными они ни были, все смеются. И снова никого это не возмущает. Еврейские кладбища регулярно оскверняют. А в интернете царят ненависть, презрение и разжигание вражды».

Если эти строки прочтет человек, незнакомый с проблемой, то может подумать, что европейцы вдруг стали антисемитами, самыми опасными из которых являются венгерский премьер Виктор Орбан, подвергающий гонениям Сороса по национальному признаку, канцлер Австрии Себастьян Курц, политики из Лейбористской партии в Британии и "Альтернативы для Германии" (АдГ) - с её "расистскими и антисемитскими" лозунгами и высказываниями. Это, видимо, они и их однопартийцы в Германии, Венгрии, Австрии и Британии "регулярно оскверняют" еврейские кладбища и виноваты в "разжигании вражды" в интернете.

И только после этого пассажа Фридман указывает своим перстом на настоящих виновников этого, которых он сам, однако, ставит на второе место: "Правда также и в том, что к ненависти к евреям, исходящей от правых и левых экстремистов, в последние годы в Европе прибавился и антисемитизм радикально настроенных представителей мусульманского мира. Формально он направлен против Израиля, однако, по сути, он распространяется на всех евреев - где бы они ни жили. Годами об этом бьют тревогу. Годами пострадавшие говорят об инцидентах в немецких школах и вялой реакции на них руководства".

Да, вот тут-то публицист, наконец, говорит правду:

«Уже десятилетиями немецкое государство сознательно позволяет отдавать молодежь на воспитание агрессивным и чуждым демократии имамам из Саудовской Аравии или Турции и потом искренне удивляется, когда эти молодые люди становятся все более радикальными в своих взглядах. Враждебна к евреям и часть беженцев. Они выросли при арабских диктатурах, где населению внушают, что евреев и израильтян надо ненавидеть».

А дальше Фридман снова ополчается против "правых экстремистов". Вспоминает о маргинальных неонацистских группировках – этих трусливых ряженых, которых настоящие нацисты первыми бы поставили к стенке, но которыми давно и хитро пугают немцев. Для чего? Чтобы бередить их "комплекс вины" и постоянно напоминать о давно завершившемся нацистском прошлом. Чтобы новые поколения продолжали в нём каяться и ни в коем случае не пострадала его монетизация и готовность немцев делать для евреев и Израиля всё. Даже то, что не нужно. В общем, с чего начал, тем и закончил.

О чем это говорит?

Похоже, тесно связанное с глобалистами и, как правило, либералами руководство многих еврейских организаций больше заинтересовано в поддержании "комплекса вины" - особенно у немцев, но и у других европейцев тоже, - чем в объединении со всеми здоровыми, адекватно воспринимающими реальность силами немецкого, французского и других европейских обществ в борьбе с новой нависающей над европейскими евреями угрозой.

Угрозой со стороны радикального политизированного ислама, которая может оказаться еще более опасной, чем нацистская. Та, при всём её ужасе, быстро кончилась. А нынешняя это, судя по всему, очень надолго. Многие простые евреи думают иначе, и все чаще голосуют за АдГ в Германии или партию Марин Ле Пен во Франции, имеют своих представителей в их руководстве. Эти люди ходят по улицам и знают, какие они таят угрозы.

Грядут перемены?

Очень медленно пробивает себе дорогу в царстве "политкорректности" идея того, что мультикультурализм полностью обанкротился, и Европа заполняется не желающими ассимилироваться носителями диких и фанатичных нравов и традиций. Понимание того, что европейцы для этих людей – враги, а евреи – архивраги. Что эти люди не ассимилируются, напротив, хотят ассимилировать окружающих под лозунгом: "Ваши дети станут мусульманами или умрут". И даже если эта проблема, усугубленная мощнейшим демографическим трендом и ежегодной подпиткой в лице сотен тысяч новых мигрантов, стала осознаваться правящими кругами, она не может быть решена предлагаемыми для этого средствами.

Молодых европейских мусульман не впечатляют воспитательные беседы "о взаимном уважении" и уважении к женщинам в школах. Иллюзорны надежды и на то, что, как считает один из немецких еврейских лидеров, "имамы в мечетях должны проповедовать ценности, которые являются основными принципами демократического общества". Мечети, как подтвердили недавние исследования в Австрии, мешают, а не способствуют интеграции мусульман в это общество. Вряд ли сработает идея создать при немецких землях агентства по предотвращению и борьбе с антисемитизмом и другими проявлениями расовой дискриминации – в дополнение к уже существующей аналогичной структуре на федеральном уровне. Просто станет больше бюрократизма и трат непонятно на что.

Да, наверное, немецким властям все-таки придется в ближайшее время каким-то образом наводить хотя бы элементарный порядок в государственных школах. Ведь ситуация с творящимся в них миграционным беспределом зашла так далеко, что семьи со средствами стараются теперь отдавать своих детей в недоступные по финансовым причинам для большинства частные школы, что в стране раньше не было распространено. Смешно выглядит идея обязать работников сферы образования и услуг проходить специальное обучение и подготовку в области межкультурных отношений, чтобы, например, знать, как реагировать на проявления антисемитизма среди школьников. Все это не сработает, потому что у учителей в либеральной Германии нет дисциплинарной власти и "недемократического" права наказывать учеников.

И нет, уже забыто понимание того, что законопослушность немцев и других европейцев коренится в веках, когда за малейшую провинность людей жестоко наказывали. Нет пока и осознания того, что вновь приехавшие в Европу люди из стран Азии и Африки привыкли на своей бывшей родине к самым жестоким наказаниям, к палке. И что они ведут себя безобразно в Европе, так как их никто ни за что толком не наказывает, и потому что они не уважают европейцев, считая, что против этих "неверных" и декадентов всё дозволено. Особенно евреев. Пока с этой проблемой борются языком.

«Если ребенок стал жертвой антисемитизма, это позорно и невыносимо. Мы должны решительно противостоять любой форме антисемитизма. В Германии и во всем мире необходимо сделать все возможное, чтобы защитить жизнь евреев», - написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Что имеем в сухом остатке?

По сути, у европейцев остается единственная возможность покончить с новым антисемитизмом: превратить ЕС в жесткое полицейское государство, лишить население свободы и демократии, поскольку отобрать их лишь у некоторых не получится. Для этого, как неоднократно предупреждал "Царьград", Брюсселем и проводилась политика открытых дверей в отношении нелегальной миграции. Сейчас эта политика наполовину свернута, чтобы нынешние элиты сохранили власть, которую могли потерять на выборах из-за народного гнева. Широко представленный среди мигрантов экстремистский элемент и призван стать оправданием для власти Большого брата.

А вот получится ли реализовать этот дьявольский проект – это уже другой вопрос. Прискорбно, однако, что европейцами и, прежде всего, европейскими евреями снова решили рискнуть теневые вершители мировой политики и послушные им публичные политики, как будто одного Гитлера было мало.

https://tsargrad.tv/articles/komu-i-zachem-nuzhen-antisemitizm-v-evrope-2_123814