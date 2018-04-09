Трое посетителей ненецкого клуба впали в кому после распития алкоголя на скорость

Трое молодых посетителей ночного клуба в Нарьян-Маре впали в кому после участия в конкурсе по распитию алкоголя на скорость. Об этом сообщает управление МВД по Ненецкому автономному округу.

По данным полиции, молодые люди стали участниками конкурса, в котором соревнующимся требовалось выпить за одну минуту алкогольные коктейли общим объемом примерно 750 мл.

Агентству «Интерфакс» в полиции уточнили, что пострадавшие — молодые люди 23 и 19 лет и 18-летняя девушка. Все они после конкурса попали в реанимацию.

В настоящее время пострадавшие пришли в сознание.

Полицейские изъяли из клуба весь алкоголь для проведения проверки.