Турция должна вернуть сирийский Африн под контроль Дамаска, — Лавров

Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Никогда президент (Турции Реджеп Тайип — ред.) Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн.

И мы всегда исходим из того, что самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, было бы вернуть территорию под контроль сирийского правительства. Мы никогда другой позицией не руководствовались», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии» (ССА).

Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.