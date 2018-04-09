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В администрацию Серпуховского района пришли сотрудники ФСБ


Добавлено: 09 апр 2018 в 19:30, Категория: Новости на сегодня
В администрацию Серпуховского района пришли сотрудники ФСБ

В администрацию Серпуховского района Подмосковья сегодня пришли сотрудники ФСБ, сообщил «ВКонтакте» глава района Александр Шестун.

Чиновник связал их визит со своим видеообращением об угрозах со стороны главы администрации подмосковного губернатора Михаила Кузнецова.

«Они требовали от меня не согласовывать митинг 14 апреля в поселке Большевик за закрытие полигона "Лесная" и требовали от меня не участвовать в сентябрьских выборах», — заявлял Шестун.

Он сообщил РБК, что сотрудники ФСБ провели выемку документов в администрации Серпуховского района.

«Документы касались выделения земли в собственность или аренду, например, для жилищного строительства», — добавил чиновник.


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Добавлено: 09 апр 2018 в 19:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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