В Белом доме фанатов предупредили о сложностях на ЧМ-2018

Футбольным болельщикам, собирающимся на чемпионат мира в Россию, следует «дважды подумать» над таким решением. Об этом заявили в администрации президента США, пишет The Guardian.

«Я бы дважды подумал [о поездке], потому что у нас не будет возможности обеспечить такой же [как на родине] уровень защиты наших граждан или даже оказывать обычные консульские услуги. И другие страны тоже [не смогут этого сделать]», — заявил неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома.

По его словам, проблемы могут быть связаны с высылкой американских и других дипломатов из России.

При этом он подчеркнул, что США продолжат сотрудничество с Россией по противодействию терроризму на ЧМ-2018.

Чемпионат пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.