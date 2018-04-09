В ближайшие месяцы украинцам не стоит ждать эффективной работы от Верховной Рады, - эксперт

Политический консультант Анна Быкова считает, что деятельность депутатов Верховной Рады в 2018 году наглядно демонстрирует, что они не будут достаточно эффективны на протяжении весны (в апреле и мае).Своим мнением эксперт поделилась в интервью телеканалу “112 Украина”."С января ничего не поменялось. Верховная Рада так же "лысеет" по пятницам, да и в другие дни”, - говорит Быкова.Эксперт добавляет, что в апреле и тем более в мае ситуация вряд ли изменится (особенно, с учетом майских праздников, - ред.).Между тем, стоит напомнить, что в мае депутаты Верховной Рады собирались принимать важнейший закон о создании первого в Украине Антикоррупционного суда. Впрочем, уже на прошедшей неделе в кулуарах парламента заговорили о том, что рассмотрение закона об Антикоррупционном суде может сместиться на июнь.