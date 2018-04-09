В ЦВО проходит проверка боевой подготовки в войсках на предмет применения сирийского опыта

Внедрение сирийского боевого опыта в занятия по боевой подготовке будет в основе масштабной контрольной проверки войск Центрального военного округа, начавшейся сегодня.

Занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Военнослужащие выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке. Оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что опыт действий в Сирийской Арабской Республике будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа, включая практические наработки по всем видам обеспечения.

Александр Лапин отметил, что в новом учебном году особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.