В ФИДЕ призвали Илюмжинова к немедленной отставке

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) призвала президента Кирсана Илюмжинова немедленно уйти в отставку. В заявлении, опубликованном на сайте организации, сказано, что ей пришлось столкнуться с финансовыми трудностями из-за того, что Илюмжинов находится под санкциями США.

«ФИДЕ сталкивается с серьезными трудностями при исполнении финансовых обязательств перед шахматной семьей. Это плохо отражается на нашей репутации и подрывает доверие. В интересах организации вы должны немедленно уйти в отставку», — говорится в обращении членов совета ФИДЕ.

На заседании президентского совета организации, состоявшемся 7-8 апреля в Минске, финансовый директор ФИДЕ Адриан Сигель напомнил, что 30 апреля имеющиеся счета ФИДЕ будут закрыты. Кроме того, банки «как в Швейцарии, так и за ее пределами» отказываются сотрудничать с организацией, пока она не сменит своего главу.

За досрочную отставку Илюмжинов проголосовали 14 человек, один высказался против, воздержавшихся не было.