В Госдуме предложили регистрировать в соцсетях по ID-адресу

Россиян обяжут регистрировать в соцсетях по ID-адресу компьютера или SIM-карты. Соответствующий законопроект намерен внести в Госдуму зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов.

В интервью «Парламентской газете» депутат заявил, что взамен отклоненного законопроекта о регистрации в социальных сетях по паспорту нужно искать альтернативный способ идентификации. Свинцов отметил, что граждане, использующие соцсети для продвижения бизнеса или себя лично, будут только рады защите их рекаламной деятельности

Отмечается, что депутат намерен озвучить свое предложение 9 апреля на расширенном заседании комитета по информационной политике, посвященном регулированию социальных сетей и обеспечению прав их пользователей.

По мнению Свинцова, предложение о регистрации по ID-адресу нужно прописать в законодательстве для того, чтобы никто не мог взламывать аккаунты. Парламентарий напомнил, что в соцсетях создается множество поддельных аккаунтов знаменитостей и политиков, после чего от их имени распространяется незаконная и мошенническая информация.

Депутат отмечает, что наступило время, когда к соцсетям относятся также, как к серьезному бизнесу.