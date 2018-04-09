В Ижевске появятся антивандальные остановки

В Ижевске установят остановки без стёкол — новые конструкции станут защитой от вандалов, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава городского управления благоустройства Артём Богданов.

«Новые конструкции остановок собраны из профиля трубы, стёкол там нет. По сути, павильон состоит из антикоррозийного металла и рекламного блока», — рассказал Богданов.

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По его словам, такие установки будут антивандальными — по сути, разбить в них будет нечего. Первая подобная остановка уже появилась в Ижевске у парка им. Кирова. Сейчас городские власти рассматривают представленные экспертами эскизы инновационных павильонов. В них будут размещены лавочки и урны.

«Установка одной такой конструкции обойдётся в 300 тысяч рублей», — пояснил Богданов. Антивандальные остановки появятся в Ижевске наряду с традиционными — полного замещения пока не предусматривается.

Между тем летом прошлого года вандалы разбивали по 50 стёкол в день на остановках городского транспорта.

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