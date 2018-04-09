В казначействе Дагестана началась выемка документов

В казначействе Дагестана сотрудники правоохранительных органов начали выемку документов. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Официального подтверждения пока нет, но есть информация, что процедура проводится в связи с незаконными финансовыми контрактами на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Эта цифра впервые прозвучала в феврале, когда Генпокуратура сообщила о выявлении в деятельности республиканского управления казначейства многочисленных фактов незаконного перечисления бюджетных средств по государственным и муниципальным контрактам.

В частности, в 2016-2017 годах управлением было согласовано перечисление свыше 700 млн рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в Махачкале жилых помещений. Сведения о контракте в реестре отсутствуют. Позже стало известно, что в отношении чиновников казначейства было возбуждено уголовное дело о халатности по факту покупки по завышенным ценам квартир для владельцев ветхого жилья.