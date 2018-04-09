В Кремле назвали новые санкции США вопиющими

Введение санкций США в отношении российских компаний — это вопиющая ситуация с точки зрения законности, необходим тщательный анализ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (история) достаточно вопиющая с точки зрения незаконности, с точки зрения попрания всего и вся. Поэтому, здесь, конечно, необходим тщательный анализ», — сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, предупреждал ли президент США Дональд Трамп Владимира Путина в ходе их контактов о санкциях, он сказал: «Всегда просчитываются и рассматриваются самые разные варианты развития событий», отметив, что к этому вопросу ему «больше нечего добавить».

Российская сторона в вопросе возможных ответных действий на санкции США во главу угла ставит интересы страны, ситуация анализируется, заявил Песков.

По его словам, вопрос минимизации последствий введения американских санкций в отношении российских компаний находится в ведении правительства РФ, в Кремле координируются с кабинетом министров и анализируют ситуацию.

«Это вопрос, который целиком и полностью находится в плоскости ведения правительства.

В данном случае вся выработка позиции, выработка возможных мер по поддержке или иных мер по минимизации последствий вот этих самых рестрикций именно находится в Белом доме, то есть в кабинете министров», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, есть ли в Кремле план по стабилизации ситуации в связи с обвалом российского рынка, особенно акций компаний, попавших под американские санкции.

«В Кремле, естественно, очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и, конечно, находятся в координации с правительством», — сказал он.

«Правительство делает все необходимое для минимизации последствий, негативного эффекта», — добавил пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос о том, насколько серьезной в Кремле считают сложившуюся ситуацию и ущерб от этих санкций. «Это достаточно новое явление, и мы видим первое проявление негативного характера.

Конечно, требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по исправлению ситуации, по максимально возможному исправлению. Достаточно недавно, всего несколько дней тому назад, эти санкции были применены в отношении ряда наших компаний. Поэтому сейчас занимаемся анализом», — сказал Песков.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка. В пресс-релизе отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года «кремлевского доклада».