В Лос-Анджелесе ушел из жизни знаменитый американский актер

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) умер комик Чак МакКанн. Он известен по озвучиванию легендарных мультфильмов «Винни-Пух» и «Утиные истории». Об этом сообщает Associated Press.Отмечается, что актер умер на 84-м году жизни. Первым о смерти МакКанна узнал его агент.Голосом актера говорили персонажи не только мультфильмов, но и видеоигр. Кроме этого, он успел сняться в сериалах «Коломбо», «Маленький домик в прериях», «Бонанца».К слову, Чак Мак-Канн близко дружил с основателем Playboy Хью Хефнером. Он принимал участие в создании нескольких видеороликов для популярного мужского журнала.