В МИД России назвали истинную причину санкций против России

Западные государства вводят санкции против России, чтобы оказывать на нее давление, и не связаны с какими-то явными причинами, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.«Они [санкции] сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому, что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая — дави Россию», — заявила Захарова.По ее словам, санкции нужны Западу для того, чтобы российское общество пребывало в состоянии внутренней разобщенности, пишет Лента.ру.При этом представитель МИД отметила, что Москва последовательно выступает за сотрудничество со всеми. «Каждый раз мы говорим, что мы за конструктивный диалог, каждый раз мы говорим, что мы готовы за столом переговоров решать вопросы. Где это антизападный курс, где это нагнетание агрессии?» — подчеркнула Захарова.6 апреля Минфин США ввел санкции против российских предприятий и топ-менеджеров. Всего в списке, размещенном на сайте ведомства, оказались 14 предприятий из России и одно — из Мексики.В январе Минфин США представил Белому дому так называемый «кремлевский доклад», который во многом повторял список богатейших россиян по версии журнала Forbes. Попадание в список не означало введение ограничений против фигурантов доклада, однако предприниматели столкнулись с неформальными ограничениями.