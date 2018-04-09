Сегодня в течение дня жители оккупированных городов Донецкой области в соцсетях сообщают о возгораниях сухой травы, которые провоцируют серьезные пожары.

Так, в оккупированной Горловке сообщают: «Горловчане, которые проводили время на природе, не остались в стороне, отважно пытаясь справиться с пожаром самостоятельно, но огонь перекинулся на камыши, продвигаясь все дальше, и было заметно, что силы явно неравны».

Кроме того, в соцсетях сообщают, что пожары замечены и в оккупированном Донецке и Ясиноватой. Люди публикуют фото и пишут:

«Текстиль горит. кто-то подпалил. ветер такой сильный. рядом сто, стоянка. приехали пожарные…»

«Горят поля направление ясиновки»

«На Текстильщике что-то горит? Люди наблюдают черный дым».

Embedded video for В ОРДО массовые возгорания: в соцсетях сообщают о сильных пожарах

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