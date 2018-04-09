В Перу обнаружили более пятидесяти новых геоглифов

Перуанские археологи, используя беспилотники и спутниковые снимки, открыли 52 новых геоглифа на территории провинции Пальпа.

Самые известные перуанские геоглифы находятся на плато Наска. Они были открыты в 1939 году американским ученым Полом Косоком, который увидел их с самолета. В 1994 году они были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологи считают, что изображения на земную поверхность были нанесены между 400 и 650 годами н.э. Большинство геоглифов изображает животных: кондора, ящерицу, колибри, паука, обезьяну, ягуара. Есть человеческие фигуры, а также растительные мотивы. Размер некоторых фигур достигает почти 200 метров. Помимо крупных рисунков на плато нанесены сотни линий, спиралей, трапеций, треугольников.

Обнаруженные сейчас изображения представляют собой, преимущественно, композиции из тонких прямых линий. По словам ученых, они относятся к археологической культуре Паракас, существовавшей примерно с 750 по 100 год до н. э., а также к сменившей ее культуре Топара, представители которой мигрировали в этот регион с севера. Культуры Паракас и Топара сыграли ключевую роль в последующем возникновении культуры Наска. Археолог министерства культуры Перу и главный реставратор геоглифов Наска Джони Исла (Johny Isla) говорит, что новые геоглифы предшествуют геоглифам Наска и их изучение позволит выдвинуть новые гипотезы об их происхождении и значении. Традиция геоглифов существовала в древнем Перу не менее тысячи лет.

Открытие было бы невозможно без участников проекта GlobalXplorer, который основала Сара Парсак (Sarah Parcak), специалист по использованию в археологии данных дистанционного зондирования Земли. Добровольцы просмотрели множество космических и аэрофотоснимков территории Перу, отмечая те из них, где, возможно, есть интересные для археологов объекты. Полученные результаты были переданы археологам Джони Исла и Луису Баттерсу (Luis Jaime Castillo Butters), которые при поддержке Национального географического общества организовали экспедиции для проверки самых перспективных мест.