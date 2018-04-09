В рамках контрольной проверки экипажи «Ночных охотников» и «Терминаторов» ЮВО обеспечили на Ставрополье прикрытие действий штурмовых отрядов ночью

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, экипажи боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.

Летчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме этого, пилоты выполнили нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к переброске авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.

Контрольная проверка за зимний период обучения в войсках ЮВО проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Для оценки личного состава соединений и воинских частей в округе сформированы специальные комиссии из числа подготовленных офицеров. Проверка организована в два этапа и завершиться в конце апреля.