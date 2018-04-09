В Сирии нанесен ракетный удар по авиабазе в Хомсе

В Сирии была произведена ракетная атака по авиабазе Тийфор, расположенной на востоке провинции Хомс, в результате чего есть погибшие и раненые.

В свою очередь сирийские правительственные силы объявили, что сбили не менее восьми ракет, которые упали в окрестностях аэродрома. Кроме того, в сирийских СМИ появились данные о том, что атака была совершена американскими силами. При этом в Пентагоне пока эту информацию не подтвердили, указав, что они в курсе обстрелов.

Ливанский телеканал «Аль Маядин» сообщил, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через район Кисерван в Ливане.