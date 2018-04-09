В Тернопольской области страшное ДТП: появились страшные фото

На дороге Збараж-Подволочиск Тернопольской области произошло ДТП, в котором погибли три человека.

Отдел коммуникации полиции Тернопольской области сообщил, что трагедия произошла сегодня утром. Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд.

На момент аварии в авто находились шесть человек. Водитель и двое пассажиров — 2001 и 1995 г. р. погибли на месте аварии. Двое мужчин госпитализированы с переохлаждением. Пострадавшая в ДТП девушка находится в реанимации.

Происшествие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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