В Тверской области проходит летно-тактическое учение с экипажами МиГ-31БМ и Су-27 Западного военного округа

В Тверской области началось летно-тактическое учение (ЛТУ) истребительной авиации Западного военного округа (ЗВО)

Летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на оперативные аэродромы.

Кроме того, экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

Основная цель учения – проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.

В учении принимают участие около 80 военнослужащих летно-технического и летного состава, а также задействовано более 10 истребителей МиГ-31БМ и Су-27.