Мы сейчас с Татой запускаем кондитерский и кофейный бизнес, и на начальном этапе все свое время нужно посвятить полностью этому делу. На проекте такой возможности нет, поэтому мы и ушли. Я в дальнейшем собираюсь заниматься проведением свадеб, торжеств, мероприятий как ведущий конферансье. Конечно, хотелось уйти уже давно и вместе с тем жаль, что уходим. Мы к проекту привыкли и большую часть жизни оставили там. Благодарны руководству и всем работникам проекта, потому что благодаря им мы нашли друг друга и создали семью. Дальше, будет еще лучше, ведь все только начинается.
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Новости » Шоу-бизнес » Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее
Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее
Добавлено: 09 апр 2018 в 17:35, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 09 апр 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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