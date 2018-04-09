Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее

Мы сейчас с Татой запускаем кондитерский и кофейный бизнес, и на начальном этапе все свое время нужно посвятить полностью этому делу. На проекте такой возможности нет, поэтому мы и ушли. Я в дальнейшем собираюсь заниматься проведением свадеб, торжеств, мероприятий как ведущий конферансье. Конечно, хотелось уйти уже давно и вместе с тем жаль, что уходим. Мы к проекту привыкли и большую часть жизни оставили там. Благодарны руководству и всем работникам проекта, потому что благодаря им мы нашли друг друга и создали семью. Дальше, будет еще лучше, ведь все только начинается.