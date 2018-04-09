Ветераны – военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета

В Центральном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России состоялась встреча членов Клуба военачальников Российской Федерации. Данное мероприятие проводится регулярно и объединяет в товарищеском мероприятии весь цвет российских силовых структур – генералов и адмиралов.

На этот раз не обошлось без спортивного азарта. Президент Клуба генерал армии Анатолий Куликов отметил, что каждый офицер и вообще человек в погонах должен в совершенстве владеть стрелковым оружием.

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков на вопрос для чего высшим офицерам посещать тир, ответил: «Это потребность человека, который всю жизнь прослужил в Армии - обращаться с оружием и поддерживать навыки стрельбы. И не нужно считать, что возрастные ветераны, которые здесь находятся, уже не у дел. Я вас уверяю, что если Родине будет нужно, то мы все дружно встанем в строй и выполним те задачи, которые будут поставлены».

После этого в тире ДОСААФ прошли соревнования по стрельбе. Члены Клуба на деле доказали, что, как говорится, «есть еще порох в пороховницах», продемонстрировав на огневом рубеже высокие результаты.

Справочно:

Клуб военачальников Российской Федерации основан 31 января 2005 года при поддержке Президента Российской Федерации и руководителей силовых структур. Это общероссийская общественная организация, объединяющая высшее оперативно-стратегическое звено управления военной организации России. В ее составе более 2 тысяч действующих и находящихся в запасе и отставке высших офицеров Министерства обороны, МВД, ФСБ, СВР, МЧС и других силовых ведомств.

Объединившись в рамках Клуба, военная элита страны продолжает работать в интересах укрепления обороноспособности государства и формирования гражданского общества. Среди основных направлений этой деятельности – патриотическое воспитание граждан, привлечение социально ответственных людей для шефства над ветеранами и военными училищами, а также для реализации ряда масштабных проектов, призванных укреплять связи между различными слоями общества и поколениями, продолжать традиции, которыми богата история нашей державы.