Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк «Шерман»

8 апреля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76 доставлен корпус американского танка «Шерман», времен Великой Отечественной войны.

Танк был поднят водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и доставлен на Дальний Восток, где специалисты одной из военных баз хранения танков восстановят его для участия в торжествах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае.

Справочно:

В марте 1945 года транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники ушли на дно вместе с сухогрузом. Американское правительство поставляли в СССР танки "Шерман" начиная с 1942 года.