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Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк «Шерман»


Добавлено: 09 апр 2018 в 01:14, Категория: Общество
Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк «Шерман»

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Во Владивосток для восстановления доставлен поднятый со дна Баренцева моря американский танк «Шерман»

8 апреля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76 доставлен корпус американского танка «Шерман», времен Великой Отечественной войны.

Танк был поднят водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и доставлен на Дальний Восток, где специалисты одной из военных баз хранения танков восстановят его для участия в торжествах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае.

Справочно:

В марте 1945 года транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники ушли на дно вместе с сухогрузом. Американское правительство поставляли в СССР танки "Шерман" начиная с 1942 года.


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Добавлено: 09 апр 2018 в 01:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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