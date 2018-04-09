Володин осудил возможный выход США из СВПД по ядерной программе Ирана

Во время официального визита в Иран спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью иранскому телевидению назвал «неправильным» возможное решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщает ТАСС, он выразил надежду, что «восторжествует разум», так как это решение затронет многие страны.

Вячеслав Володин напомнил, что когда-то США с помощью санкций пытались сдержать развитие Ирана.

«Санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран. Поэтому необходимо исходить из того, что дружественными эти решения не назовешь», — сказал Володин.

По его словам, санкционная политика вряд ли может способствовать развитию отношений, построенных на принципах дружбы и взаимного уважения.

«Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам», — подчеркнул Володин.