Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское измерение

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, российские депутаты собираются развивать деловое и торговое сотрудничество с Ираном с помощью парламентского измерения.

Володин прибыл в Тегеран с рабочим визитом, в ходе которого состоится встреча с президентом Хасаном Роухани и со спикером иранского парламента Али Лариджани. Депутат планирует обсудить на предстоящих встречах вопросы межпарламентского сотрудничества, в частности возможности создания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и иранским меджлисом во главе со спикерами.

Председатель Госдумы также откроет в Тегеране пленарное заседание российско-иранского делового форума.