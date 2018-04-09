Волонтеры сообщили детали переброски РФ военной техники к границе с Украиной

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали важные данные о переброске Россией военной техники к границе с Украиной.

На сайте InformNapalm сообщается: «8 апреля в публичный доступ вышло расследование DFRLab с разбором двух видео. Геолокация в расследовании определена точно, поэтому мы не будем на ней останавливаться, а опишем дополнительные детали, не попавшие в поле зрения зарубежных исследователей».

По данным волонтеров, из первого видео по количеству замеченных БМП-3 можно понять, что это техника из состава мотострелковой роты. Отсутствие другой техники роты (КШМ, грузовые авто и т. д.) указывает на то, что это может быть: учебный марш-бросок; перегон своим ходом с ж/д станции новой техники в пункт постоянной дислокации; переброска на полигон.

Также, волонтеры уточняют: «Определено, что техника следует через населенный пункт Большой Должик по направлению к Кузьминскому полигону. Но это не исключает и вариант переброски к границе с Украиной. Из видео видно, что перед САУ 2С3 „Акация“ проходят машины управления артиллерийским огнем… Обратите внимание, что на первом видео на одной из МТЛБ перед САУ „Акация“ на корме торчат четыре короткие антенны. Это очень напоминает мобильную систему РЭБ, которая подавляет управляющий сигнал радиоуправляемого фугаса».

В InformNapalm уточнили: «По недотертым бортовым номерам с высокой степенью вероятности можно утверждать, что БМП принадлежит 102-му или 103-му мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в населенном пункте Персиановка (временная полевая дислокация, ППД — в Новочеркасске). В свою очередь этот населенный пункт недалеко от Петровки и Большого Должика».

Также, там добавили, что многие эксперты прогнозируют возможное обострение боевых действий на Донбассе в весенний период. Так, российские войска под прикрытием учебных марш-бросков могут перебрасывать дополнительное вооружение и технику для усиления 1-го и 2-го Армейских корпусов на оккупированной территории Украины.

Embedded video for Волонтеры сообщили детали переброски РФ военной техники к границе с Украиной

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