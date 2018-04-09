Вышел смартфон Honor 9 Lite

Honor 9 Lite – новый продукт лидера рынка смартфонов среди интернет-брендов – придется по душе всем ценителям стильных решений и технологических новинок. Смартфон унаследовал дизайн флагмана Honor 9, одной из самых популярных моделей бренда, и получил зеркальную заднюю панель в нескольких расцветках.



Технологией использования в смартфонах двойных камер сегодня уже мало кого можно удивить, однако компании это удалось – в Honor 9 Lite представлены две двойные камеры 13 МП и 2 МП – основная и фронтальная. Двойная камера позволяет делать снимки на обе камеры смартфона так, словно у вас в руках профессиональный фотоаппарат, за счет эффекта боке – размытия заднего плана, что делает фотографии более глубокими, выразительными и привлекательными.

Более того, используя режим широкой диафрагмы, вы можете менять фокус на готовых фотографиях, добиваясь необходимого эффекта. Для любителей селфи приятным сюрпризом станет возможность управлять фронтальной камерой при помощи жеста. Для спуска затвора достаточно помахать рукой в кадре — камера сделает снимок через 2 секунды. В сочетании с безрамочным экраном FullView с диагональю 5,65 это открывает поистине новые возможности съемки.

Ключевым нововведением в телефоне стала функция распознавания лица Face Unlock для разблокировки смартфона. В ее основе – биометрическая идентификация, которая не позволяет разблокировать устройство с помощью фотографий или видеороликов. Это обеспечивает дополнительную защиту вашей персональной информации, которая хранится в телефоне. Honor 9 Lite оснащен новейшей операционной системой Android Oreo и фирменным интерфейсом EMUI 8.0, что повышает комфорт использования, ускоряет запуск приложений и снижает энергопотребление за счет «умного» распределения ресурсов.