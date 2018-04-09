YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях

Около 20 правозащитных организаций направили в Федеральную торговую комиссию США жалобу, в которой обвинили видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях, не достигших 13-летнего возраста. Как сообщает телеканал CNN, они потребовали оштрафовать нарушителя на 4 млн долларов.

«Google получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США», — сказано в жалобе.

Правозащитники утверждают, что дочерняя компания Google нарушила закон о защите конфиденциальности детей в интернете. Норма ограничивает возможности по сбору сведений о детях младше 13 лет без уведомления родителей и получения на это их согласия. По мнению защитников прав детей, компания за несколько лет нарушила права более 23 млн детей.

Зарегистрироваться на YouTube имеют право только люди старше 13 лет, но для этого достаточно просто поставить галочку напротив строчки «мне больше 13 лет». Маркетинговая компания Thendera research утверждает, что 45% детей в ворасте до 12 лет имеют аккаунты в YouTube. Видеохостинг, собирая данные через подписчиков разных каналов узнает интересы и возможности людей, чтобы предлагать им соответствующую рекламы.

«Защита детей и семей — всегда была приоритетом для нас. Мы тщательно изучим жалобу и дадим оценку, можем ли мы что-то улучшить», — заявил представитель Google телеканалу. Он добавил, что интернет-гигант уже предложил альтернативу в виде YouTube Kids, которая не собирает данные о пользователях.