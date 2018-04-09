Зенитчики ВВО на полигоне Телемба в Бурятии выполнили около 20 боевых пусков ракет

В Республике Бурятия на специализированном полигоне Телемба расчеты новейших зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» воинской части ПВО Восточного военного округа из Приморского края пусками ракет уничтожили скоростные мишени «Фаворит» и «Кабан».

Кроме того, военнослужащие ЗРС С-300 воинских частей ПВО округа, дислоцированных в Забайкалье, выполнили боевые пуски ракет, поразив мишени «Армавир» и «Бекас», имитирующие летательные аппараты условного противника.

Расчеты ЗРПК «Панцирь» пусками ракет уничтожили малогабаритные быстролетящие цели.

В ходе практического этапа боевой стрельбы было выполнено около 20 ракетных пусков.

Перед практическими пусками с подразделениями ПВО были проведены тренировки по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе.

Всего к мероприятиям масштабного полевого выхода с боевой стрельбой привлечено около 2000 военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа.