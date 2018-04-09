Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО»

Украина готова выплачивать пенсию жителям оккупированной территории Донбасса через «Красный крест»

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский отметил: «Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на временно оккупированной Россией территории пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли отработать. Среди 3,3 миллиона пенсионеров — внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных у нас — где-то 200–250 тысяч постоянно проживающих на подконтрольной Украины территории. Другие — нет. Они жалуются, что должны проходить идентификацию. Но как по-другому? На той территории украинских банков нет. Государство Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии. Впрочем она хочет видеть, кому платит».

Также, чиновник добавил, что сейчас в Донецкой области около 300–350 тысяч человек, не получают украинские пенсии: «Есть люди, которые не имеют возможности передвигаться. Особенно критическая ситуация для людей с особыми потребностям, которые в Донецке или Снежном прикованы к постели. Они не могут приехать на контролируемую территорию. Это, пожалуй, самая большая трагедия».