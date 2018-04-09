Жертвами столкновения маршрутки с поездом в Крыму стали россияне и украинцы

Среди пяти погибших в столкновении маршрутного такси с электричкой в Крыму трое россиян и двое граждан Украины, сообщили «Интерфаксу» в республиканском управлении МЧС.

«Родственникам сообщили на Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела», — рассказал собеседник агентства.

Среди семерых пострадавших двое украинцев, остальные россияне.

Власти Крыма выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, сообщил вице-премьер республики Игорь Михайличенко, передает ТАСС. Пострадавшие получат по 400 тысяч. Компенсации положены только гражданам России.

Авария произошла 8 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде под Армянском. Маршрутка, ехавшая из Севастополя в Армянск, столкнулась с электричкой «Керчь-Армянск».

Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.