Жириновский назвал темы, которые стоит запретить в Интернете

Терроризм и наркотики являются одними из тех тем, информация о которых не должна распространяться в соцсетях. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на парламентских слушаниях, посвящённых введению ответственности за фейки в Интернете.

«Безусловно, социальные сети нужно срочно регулировать. Такие темы, как терроризм, война и мир, побуждение к самоубийству, наркотики, не должны распространяться в соцсетях, это то, что должно быть запрещено», — считает Жириновский.

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По его словам, законопроект о введении ответственности за распространение недостоверной общественно значимой информации, который находится на рассмотрении Госдумы, является актуальным — важно не допустить использования информационной функции соцсетей в противоправных целях.

«Документ предполагает определённые ограничения, однако без этого не обеспечить информационную безопасность», — отметил парламентарий.

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