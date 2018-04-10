Амаль Клуни снялась для Vogue и рассказала о муже и детях

Амаль и Джордж Клуни

40-летняя Амаль Аламуддин, ныне известная миру под фамилией Клуни, стала новой героиней американского Vogue. Звезда украсила обложку журнала, снялась в невероятно красивой фотосессии авторства Энни Лейбовиц и рассказала об их с Джорджем тихой семейной жизни. Прошлым летом супруги стали родителями, оба — впервые: у них родились близнецы Элла и Александр, которые придали браку пары новый смысл. Амаль и Джордж наслаждаются своими новыми обязанностями и отлично их выполняют. Конечно, поначалу справляться сразу с двуми младенцами на руках было непросто (особенно закоренелому актеру-холостяку):

Было сложно, когда я кормила их грудью, ведь их двое. У меня была куча странных присособлений, подушек и всяких технических штук,

— вспоминает Амаль. Впрочем, нет ничего такого, что было бы не под силу этой хрупкой провозащитнице и юристу с мировым именем, так что с новой "работой" она тоже освоилась быстро.

Амаль Клуни для Vogue

А дети — они, как и все дети, быстро растут.

Они уже говорят "мама" и "папа". Но Джордж настаивает, что первым словом было "мама",

— рассказывает жена актера. Заговорили Эмма и Александр, кстати, на английском, но, возможно, позже освоят и другие языки, ведь сама Амаль владеет тремя.

Джордж и Амаль Клуни

Малыши, подчеркивает Амаль, не похожи друг на друга — и внешностью, и поведением, причем сын пошел в отца, хотя Джордж так и не считает, а дочь — в маму. В последнем, кстати, 56-летний ктер не сомневается:

У нее такие же большие прекрасные глаза, как у Амаль. Это невероятно,

— признался он в одном из интервью.

Несмотря на то что сейчас вся жизнь супругов сосредоточена вокруг детей, они не забывают проводить время наедине и уделять время друг другу — ходят на романтические ужины, благотворительные собрания, светские мероприятия (пусть и редко). И стараются не разлучаться надолго. Так, когда на днях Амаль прилетела в Нью-Йорк, где в ближайший месяц будет читать лекции по праву в Колумбийском университете (и выгуливать новые наряды), Джордж, конечно, отправился следом за ней — каждый вечер пара то ужинает с друзьями, то просто гуляет по городу.

Папарацци следуют за звездами по пятам, но Амаль это не даже не раздражает:

Конечно, чаще нам приходится проводить время дома, чтобы обеспечить неприкосновенность нашей частной жизни. Но все это — вторжения в нашу личную жизнь, папарацци — происходит по тем же причинам, по которым я стала такой счастливой.