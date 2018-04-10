Аман Тулеев возглавил парламент Кемеровской области

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран спикером Совета народных депутатов Кемеровской области, сообщает «Интерфакс».

За Тулеева проголосовали 38 из 39 депутатов, причем выборы были безальтернативными — других претендентов на кресло спикера не было.

Кандидатуру Тулеева выдвинул лидер местной фракции «Единой России». Накануне спикер парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, заявив, что считает «абсолютно справедливым и корректным», если региональное заксобрание возглавит Тулеев.



Выступая в парламенте, Тулеев заявил: «На сегодняшний день, благодаря нашим депутатам, труду команды, мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов — 29,9 миллиарда рублей. Это 26,4% к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было» (цитата по РИА Новости).



Новоизбранный спикер также отверг возможные «распри» с новым губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым: «Говорят, что, вот, могут начаться распри между исполнительной и законодательной властью. Но это исключено, потому что я 21 год губернатор и знаю, что это такое. Представить это невозможно. Задача только одна — поддерживать исполнительную власть, работать на созидание, на благо родины».