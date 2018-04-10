Анджелина Джоли рассказала, чему королева Елизавета II научила ее детей

Анджелина Джоли и Елизавета II

42-летняя Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet), посвященного участию британской королевской семьи в сохранении лесов.

Джоли в фильме появилась не случайно — голливудская актриса к проблеме экологии относится с большим трепетом. Она принимала участие в программе по сохранению лесов в Намибии, вместе с детьми, 15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 12-летней Захарой, 11-летней Шайло и 9-летними двойняшками Вивьен и Ноксом прошлым летом ездила в эту страну на открытие заповедника для животных, пострадавших от рук браконьеров, а несколько лет назад открыла фонд, который занимается защитой дикой природы в пустыне Калахари, и назвала его в честь своей дочери Шайло. В картину войдут кадры, снятые во время поездки актрисы в Намибию, когда она вместе с правительством этой африканской страны работала над проектом по сохранению лесов.

В фильме Джоли рассказала о своем отношении к королеве и о том, чему она научила ее детей:

Объяснить детям, почему важно посадить дерево, — это самое важное, чему я могу их научить. И это то, чему они могут научиться от Ее Величества. Дети спрашивают меня, почему все это так важно для королевы. На самом деле, быть королевой очень непросто. Она действительно прекрасная женщина, которая заботится о будущем и хочет, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться природой. Она считает, что это крайне важно, и я с ней согласна,

— пояснила актриса.

Премьера фильма "Зеленая планета королевы" состоится уже 16 апреля.

Анджелина Джоли в фильме "Зеленая планета королевы"