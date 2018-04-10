Археологи нашли древние Тибетские гробницы с загадочными старинными артефактами

На Тибете китайские археологи обнаружили древнейшие гробницы, возрастом более 3 тыс. лет. Захоронения сохранили в себе большое количество уникальных предметов старины, сообщают китайские СМИ.

Всего ученым удалось изучить 9 гробниц, обнаруженных в районе городка Зальда, расположенного в округе Али. Первое открытие было совершено еще в 2017 году, но только сейчас, после тщательного исследования ученые официально заявили об открытии.

"Сейчас, когда с момента обнаружения прошло уже некоторое время, мы готовы поделиться результатами с общественностью", — заявил представитель организации по защите культурного наследия страны.

По словам представителя института, найденные захоронения датируются разными периодами, и часть из них представляется могилами, обозначенными надгробными камнями, а часть – просто ямами. Наибольшую ценность находки составило то что специалисты нашли внутри: необычные каменные предметы, изделия из костей и глины, колокольчики, возможно, использованные в ритуалах древних, артефакты из бронзы и множество других необычных предметов.