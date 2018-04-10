"Барселона" готова заплатить "Лейпцигу" €100 млн за 19-летнего защитника

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Испанская "Барселона" готова заплатить немецкому "РБ Лейпциг" 100 миллионов евро за переход 19-летнего защитника Дайо Упамекано, сообщает Telefoot.

В услугах молодого игрока гвинейского происхождения заинтересованы несколько клубов Европы, в числе которых "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Арсенал" и "Милан", но наибольший интерес проявляет "Барселона". Сообщается, что "сине-гранатовые" готовы приобрести Упамекано даже в случае продления контракта с защитником Самюэлем Юмтити. Руководство испанского клуба готово заплатить требуемые "Лейпцигом" 100 миллионов евро.

Дайо Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах и забил один гол.