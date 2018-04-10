"Барселона" готова заплатить "Лейпцигу" €100 млн за 19-летнего защитника

Показать меню
Актуально
ГПСУ: Экипаж «Норда» не выпустили из Украины - 12:24 ГПСУ: Экипаж «Норда» не выпустили из Украины Миномётные и гранатомётные обстрелы: как прошла пасхальная ночь на Донбассе - 12:35 Миномётные и гранатомётные обстрелы: как прошла пасхальная ночь на Донбассе Ученые открыли жизнь после смерти - 12:49 Ученые открыли жизнь после смерти В подмосковном Алабино проходят тренировки к военному параду на Красной площади - 12:52 В подмосковном Алабино проходят тренировки к военному параду на Красной площади Нурмагомедов: теперь Тони Фергюсон должен заслужить право на бой со мной - 12:57 Нурмагомедов: теперь Тони Фергюсон должен заслужить право на бой со мной Глава аппарата Белого дома пригрозил Трампу отставкой - 13:03 Глава аппарата Белого дома пригрозил Трампу отставкой Трамп призвал Китай покончить с «недобросовестной» торговлей - 13:03 Трамп призвал Китай покончить с «недобросовестной» торговлей При столкновении электрички с микроавтобусом в Крыму погибли пятеро - 13:04 При столкновении электрички с микроавтобусом в Крыму погибли пятеро Посольство РФ в Британии прокомментировало отказ в визе племяннице Скрипаля - 13:04 Посольство РФ в Британии прокомментировало отказ в визе племяннице Скрипаля Минобороны РФ опровергло применение химоружия в сирийской Думе - 13:04 Минобороны РФ опровергло применение химоружия в сирийской Думе СМИ сообщили о готовности Виктории Скрипаль дать показания Скотланд-Ярду - 13:04 СМИ сообщили о готовности Виктории Скрипаль дать показания Скотланд-Ярду Ложь и провокация: Госдума ответила на заявления о химатаке в Сирии - 13:25 Ложь и провокация: Госдума ответила на заявления о химатаке в Сирии "Локомотив" обыграл "Ростов" в матче молодежного первенства России - 13:28 Денег нет: Украина получит от МВФ меньше, чем рассчитывала - 13:42 Денег нет: Украина получит от МВФ меньше, чем рассчитывала Киев обвинил дипломатов РФ в попытке нелегально вывезти экипаж «Норда» - 13:58 Киев обвинил дипломатов РФ в попытке нелегально вывезти экипаж «Норда» В праздновании Пасхи в России приняли участие 4,3 млн человек - 13:58 В праздновании Пасхи в России приняли участие 4,3 млн человек Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения-2018» - 13:59 Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения-2018»
» » "Барселона" готова заплатить "Лейпцигу" €100 млн за 19-летнего защитника

"Барселона" готова заплатить "Лейпцигу" €100 млн за 19-летнего защитника


Добавлено: 10 апр 2018 в 10:45, Категория: Спорт
"Барселона" готова заплатить "Лейпцигу" €100 млн за 19-летнего защитника

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Испанская "Барселона" готова заплатить немецкому "РБ Лейпциг" 100 миллионов евро за переход 19-летнего защитника Дайо Упамекано, сообщает Telefoot.

В услугах молодого игрока гвинейского происхождения заинтересованы несколько клубов Европы, в числе которых "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Арсенал" и "Милан", но наибольший интерес проявляет "Барселона". Сообщается, что "сине-гранатовые" готовы приобрести Упамекано даже в случае продления контракта с защитником Самюэлем Юмтити. Руководство испанского клуба готово заплатить требуемые "Лейпцигом" 100 миллионов евро.

Дайо Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах и забил один гол.


Материалы по теме:

"Барселона" договорилась о переходе футболиста "Гремио" Артура за 30 млн евро
"Лейпциг" обыграл "Аугсбург" в чемпионате Германии
"Барселона" объявила о трансфере защитника сборной Колумбии Йерри Мины
Месси отказал "Манчестер Сити", предлагавшему 100 млн евро бонусов и 50 млн в год
Добавлено: 10 апр 2018 в 10:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Северной Осетии прошло двустороннее тактическое учение с подразделениями ЮВО

В Северной Осетии прошло двустороннее тактическое учение с подразделениями ЮВО

Четырехкратный олимпийский чемпион Свендсен завершил карьеру

Четырехкратный олимпийский чемпион Свендсен завершил карьеру

Жириновский назвал темы, которые стоит запретить в Интернете

Жириновский назвал темы, которые стоит запретить в Интернете

На кого похож восьмой ребенок Евгения Цыганова

На кого похож восьмой ребенок Евгения Цыганова

Новости России
еще новости
Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Амана Тулеева избрали председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Амана Тулеева избрали председателем Совета народных депутатов Кузбасса

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на девять тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на девять тысяч гектаров

Экономический форум в Крыму посетят более 300 иностранцев

Экономический форум в Крыму посетят более 300 иностранцев

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Давид Анташвили считает, что ему еще не время покидать проект

Давид Анташвили считает, что ему еще не время покидать проект

Эмбер Херд пожертвововала деньги, полученные от развода с Джонни Деппом, детской больнице

Эмбер Херд пожертвововала деньги, полученные от развода с Джонни Деппом, детской больнице

Виталий Малышев кратко рассказал о себе

Виталий Малышев кратко рассказал о себе

Катерина Зиновьева и Саша Гобозов достойно выдержали испытание

Катерина Зиновьева и Саша Гобозов достойно выдержали испытание

Новости политики
еще новости
Павел Грудинин: «Правительство делает все, чтобы экономика умерла»

Павел Грудинин: «Правительство делает все, чтобы экономика умерла»

Юлию Скрипаль выписывают из больницы и эвакуируют в

Юлию Скрипаль выписывают из больницы и эвакуируют в "безопасное место"

Олег Ляшко решил связать себя брачными узами

Олег Ляшко решил связать себя брачными узами

Правительство РФ отреагировало на совет американцам не ехать на ЧМ-2018

Правительство РФ отреагировало на совет американцам не ехать на ЧМ-2018

Новости экономики
еще новости
Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

Трамп запустил новый виток торговой войны с Китаем

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Новости общества
еще новости
Бригада РХБ защиты ЦВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности

Бригада РХБ защиты ЦВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности

Около пяти тысяч военнослужащих находятся в трехчасовой готовности для борьбы с чрезвычайных ситуаций

Около пяти тысяч военнослужащих находятся в трехчасовой готовности для борьбы с чрезвычайных ситуаций

В ЦВО стартовали соревнования по «Танковому биатлону» среди лучших взводов Урала, Сибири и Поволжья

В ЦВО стартовали соревнования по «Танковому биатлону» среди лучших взводов Урала, Сибири и Поволжья

В случае наступления ВСУ ополчение ожидает мощная подмога, решение Путина и Меркель – ДНР и ЛНР, развитие событий

В случае наступления ВСУ ополчение ожидает мощная подмога, решение Путина и Меркель – ДНР и ЛНР, развитие событий

Происшествия
еще новости
В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Новости Украины
еще новости
Звезды «Приключений электроника» попали в чистилище «Миротворца»

Звезды «Приключений электроника» попали в чистилище «Миротворца»

«Это настоящий позор»:Трамп в ярости из-за обыска офиса его адвоката

«Это настоящий позор»:Трамп в ярости из-за обыска офиса его адвоката

Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО»

Жебривский: «Украина может выплачивать пенсии ОРДЛО»

В ОРДО массовые возгорания: в соцсетях сообщают о сильных пожарах

В ОРДО массовые возгорания: в соцсетях сообщают о сильных пожарах

Мировые новости
еще новости
В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибиотик "Ауроксон"

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Создан двумерный управляемый магнит из платины

Создан двумерный управляемый магнит из платины

В Индии в ДТП погибли 26 детей 

В Индии в ДТП погибли 26 детей 




Лента новостей
Зарплаты российских ученых впервые приблизились к 100 тысячам рублей - 10:48 Зарплаты российских ученых впервые приблизились к 100 тысячам рублейМинздрав составил рейтинг регионов РФ по смертности - 10:48 Минздрав составил рейтинг регионов РФ по смертностиХимики увеличат энергоемкость аккумуляторов - 10:48 Химики увеличат энергоемкость аккумуляторов"Барселона" готова заплатить "Лейпцигу" €100 млн за 19-летнего защитника - 10:45 Около пяти тысяч военнослужащих находятся в трехчасовой готовности для борьбы с чрезвычайных - 10:31 Около пяти тысяч военнослужащих находятся в трехчасовой готовности для борьбы с чрезвычайных ситуаций«Это настоящий позор»:Трамп в ярости из-за обыска офиса его адвоката - 10:28 «Это настоящий позор»:Трамп в ярости из-за обыска офиса его адвокатаЭмбер Херд пожертвововала деньги, полученные от развода с Джонни Деппом, детской больнице - 10:21 Эмбер Херд пожертвововала деньги, полученные от развода с Джонни Деппом, детской больницеПравительство РФ отреагировало на совет американцам не ехать на ЧМ-2018 - 10:17 Правительство РФ отреагировало на совет американцам не ехать на ЧМ-2018Интервью с музыкантом Андреем Лаврентьевым: о жизни после «Голоса» и творческих планах - 10:10 Интервью с музыкантом Андреем Лаврентьевым: о жизни после «Голоса» и творческих планахОсвобождение Малороссии – решение проблем России - 10:00 Освобождение Малороссии – решение проблем РоссииПредставители ВС РФ и Казахстана рассмотрели меры противодействия современным угрозам - 09:56 Представители ВС РФ и Казахстана рассмотрели меры противодействия современным угрозамРоссиянка Забелинская выиграла веломногодневку "Тур Таиланда" - 09:52 Россиянка Забелинская выиграла веломногодневку МЧС возобновило поиски останков на месте крушения Ан-148 - 09:50 МЧС возобновило поиски останков на месте крушения Ан-148ФБР обыскало офис адвоката Трампа - 09:49 ФБР обыскало офис адвоката Трампа
Последние новости
Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции - 12:00 Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции СРОЧНО: Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль - 11:59 СРОЧНО: Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль Павел Грудинин: «Правительство делает все, чтобы экономика умерла» - 11:52 Павел Грудинин: «Правительство делает все, чтобы экономика умерла» Юлию Скрипаль выписывают из больницы и эвакуируют в "безопасное место" - 11:38 Юлию Скрипаль выписывают из больницы и эвакуируют в Олег Ляшко решил связать себя брачными узами - 11:35 Олег Ляшко решил связать себя брачными узами Бригада РХБ защиты ЦВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности - 11:28 Бригада РХБ защиты ЦВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности Давид Анташвили считает, что ему еще не время покидать проект - 11:24 Давид Анташвили считает, что ему еще не время покидать проект Звезды «Приключений электроника» попали в чистилище «Миротворца» - 11:21 Звезды «Приключений электроника» попали в чистилище «Миротворца» В Украине запретили антибиотик "Ауроксон" - 11:13 В Украине запретили антибиотик Дочь Скрипаля доставлена в «безопасное место» – СМИ - 10:57 Дочь Скрипаля доставлена в «безопасное место» – СМИ Пришельцы высадились на Землю – американский уфолог обвинил Путина - 10:53 Пришельцы высадились на Землю – американский уфолог обвинил Путина В трех городах РФ началось тестирование tax free - 10:49 В трех городах РФ началось тестирование tax free Пострадавших от санкций россиян пригласят в «домашний» офшор - 10:49 Пострадавших от санкций россиян пригласят в «домашний» офшор
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"