База красивых номеров для тех, кому важен статус

Многие люди гонятся за дорогими смартфонами, последними новинками айфонов. Но купив такой девайс, повысив тем самым свой собственный социальный статус, можно добавить еще одну изюминку, а именно красивый номер телефона.

Загляните в базу номеров https://kupi-nomer.ru/baza-nomerov/. Правда, хотелось бы иметь такой четкий телефон? Обратите внимание, что цены вполне доступны, особенно если говорить о тех покупателях, которые смогли позволить себе дорогой айфон последней модели.

Кстати, красивый номер может быть полезен не только для того, чтобы похвастаться перед друзьями. Бизнес и деловые взаимоотношения между людьми могут идти намного лучше, если партнеры узнают, что вы владелец такого телефона с красивым номером. Это сразу выделяет вас из толпы других людей и повышается уровень доверия, появляется уважение. Спросите об этом любого владельца подобного телефона, она вам подтвердит данное утверждение.

Некоторым людям бывает даже трудно запомнить свой собственный номер. Действительно, они бывают настолько кривые, что даже молодой человек со светлым разумом иногда приходит в ступор. Цифры вразброс, никакой взаимосвязи, разве запомнишь такой номер. А вот если вы купить красивый номер, то в любой момент вспомните его. Да и абонент, которому вы его будете давать, тоже легко запомнит.

Наше время особенное, сегодня важна не только функциональность вещей, но и их статусность. Иначе, зачем бы люди покупали брендовые вещи, ведь они ничуть не функциональнее остальных. Все дело в том, что сама современная социализация предполагает постоянные соревнования между людьми за собственную статусность и положение в обществе. Имея это ввиду, обязательно присмотритесь к возможности выделиться среди серой массы путем покупки красивого номера телефона.