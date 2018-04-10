Берем пример с США: Киев введет санкции против России

Украинский президент Петр Порошенко решил присоединиться к санкциям, которые против бизнесменов из Российской Федерации ввели Соединенные Штаты Америки. Об этом Порошенко заявил на мероприятии для прессы в Берлине, в котором он принял участие совместно с немецким канцлером Ангелой Меркель."Некоторое время назад я поручил Службе безопасности Украины, а также Совету национальной безопасности и Кабинету министров заняться подготовкой соответствующего проекта. В ближайшее время он будет рассматриваться на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", — сказал президент Украины.По словам Порошенко, украинские санкции против российского бизнеса будут в максимальной степени переплетаться с санкциями США, которые вчера ударили по фондовым рынкам Российской Федерации."Наши санкции коснутся и господина Дерипаску, и других олигархов, которые на данный момент принимают самое активное участие в таких инициативах Кремля, как оккупация Крыма и агрессия на востоке Украины", — отметил Порошенко.Шестого апреля, напомним, минфин США ввел санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц из РФ. Санкции, в частности, обусловлены "ситуацией на Украине".