Bloomberg оценил санкционные потери богатейших россиян в 16 млрд долларов

Финансовые потери, понесенные накануне из-за введения новых санкций США богатейшими россиянами, составили в общей сложности 16 млрд долларов, утверждает Bloomberg. По подсчетам экспертов агентства, их понесли 26 человек из 27 самых состоятельных граждан РФ.

Больше всего потерял главный владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, хотя он и не фигурирует в новом санкционном списке американского минфина. Его потери составили 2,25 млрд долларов.

На втором месте составленного Bloomberg рейтинга — президент «Лукойла» Вагит Алекперов, лишившийся 1,37 млрд долларов. Замыкает первую тройку Виктор Вексельберг, фигурирующий в санкционном списке и потерявший 1,28 млрд долларов.

Олег Дерипаска с пятницы, 6 апреля, потерял 2 млрд долларов, из которых 905 млн долларов — в понедельник, 9 апреля.

Накануне потери 50 богатейших россиян подсчитывал журнал Forbes: по его оценке, за день они лишились свыше 11,7 млрд долларов, причем Дерипаска и Потанин потеряли по 1,3 миллиарда, Вексельберг — 908 млн долларов, а Сулейман Керимов — 813 млн долларов.

Среди других понесших потери Forbes назвал Леонида Михельсона (755 млн долларов), Геннадия Тимченко (716 млн долларов), Владимира Лисина (578 млн долларов), Романа Абрамовича (534 млн долларов), Вагита Алекперова (519 млн долларов) и Алексея Мордашова (489 млн долларов).