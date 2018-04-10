Боле 50 подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО будут проверены на соответствие звания «ударное» в ходе итоговой проверки

Более 50 подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Сибири, будут проверены на соответствие почетному званию «ударное» в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, которая проводится под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Алексея Завизьона.

В ходе контрольных занятий особое внимание будет уделено проверке профессиональной выучки, вопросов мобилизационной и боевой подготовки, состояния вооружения и военной техники, тылового обеспечения, уровня морально-психологического состояния всех категорий военнослужащих, а также правопорядка, воинской дисциплины и безопасности военной службы.

Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по вождению боевых машин и физической подготовке.

«Наша задача оказать помощь командирам воинских частей в организации мероприятий повседневной жизнедеятельности, боевой подготовки, организации работы с личным составом и содержания вооружения и военной техники. Дополнительно будут проверены вопросы соответствия заявленных подразделений почетному званию «ударное», — сказал генерал-лейтенант Алексей Завизьон.

Проверка продлится до 28 апреля, после чего будут подведены итоги за зимний период обучения.