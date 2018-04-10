Брэд Питт начал ухаживать за Нери Оксман еще во время развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт/ Нери Оксман

Отношения 42-летней Нери Оксман и 54-летнего Брэда Питта интересуют представителей СМИ все больше и больше. Журналисты выяснили, что голливудский актер давно познакомился с профессором архитектуры Массачусетского технологического института, художницей и дизайнером и оказывал ей знаки внимания еще в прошлом году, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре.

В ноябре 2017 года студенты Массачусетского технологического института сфотографировались с кинозвездой после лекции Оксман.

Она гениальна и просто великолепна, – говорят о Нери ее ученики.

Брэд Питт со студентками

Нери познакомилась с Брэдом во время работы над архитектурным проектом и обнаружила, что он очень увлечен дизайном.

Их отношения можно охарактеризовать как дружбу на почве профессиональных интересов,– сказал инсайдер и добавил, что о романтической связи речь не идет, но Питт "хочет проводить с Оксман как можно больше времени".

Нери Оксман (справа)

В интервью 2017 года Нери использовала Брэда Питта и Джорджа Клуни в качестве примеров тенденции к идеализации известных мужчин.

Боготворить стереотипы – часть природы человека и нашей культуры. По этой причине у нас есть Брэд Питт и Джордж Клуни, – сказала Оксман в разговоре с журналистом.

Брэд Питт

Анджелина Джоли